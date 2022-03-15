15 лет без права переписки: Зеленский подписал «Закон о коллаборационизме»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за любое сотрудничество граждан страны с «государством-агрессором».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил первый замглавы спикерав Верховной рады Александр Корниенко.

«Закон о коллаборационизме подписан президентом и будет опубликован», – сказал парламентарий.

Уголовному преследованию будут подвергаться, в том числе, местные власти на освобождаемых территориях, «несмотря на их партийную принадлежность», которые согласились принять гуманитарную помощь от «оккупантов».

«Я думаю, когда закон о коллаборантах заработает, не нужно разбираться, какая там партия, а нужно просто сажать на 15 лет», – заявил Корниенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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