Россия не просит, а Украина не втянет – Лукашенко об участии Белоруссии в спецоперации

России не нужна прямая военная помощь Белоруссии в спецоперации на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

С другой стороны, Киев всячески пытается спровоцировать Минск на вооружённый ответ, но пока не получается.

«Мы не собираемся ввязываться в операцию, которую Россия проводит в Украине. В этом нет никакой необходимости. Что мы можем России добавить? Личного состава там предостаточно. Мы что-то можем с точки зрения вооружений добавить? Да нет. Мы это все закупаем у России. У них это все есть, и даже лучше. Поэтому нам там делать нечего. И нас туда не зовут.

Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию. Свидетельством тому является буквально два дня тому назад ночью очередной удар по нашей территории ракетой «Точка-У», которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью. Кому интересно, кто ближе, может сходить и посмотреть. Это не закрыто. Это не фейк – то, что я вам говорю.

Что это такое? Они что, одной ракетой хотят разбомбить Беларусь? Да не получится, эта ракета просто не долетит до нас. Но зачем это делается? Для того, чтобы нас возбудить и чтобы мы начали отвечать. Но мы не такие простачки, мы, если ответим, то ответим прилично уже, что почувствуют все. Пока терпим», – заключил президент Белоруссии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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