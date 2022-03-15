Вода из Днепра добралась до насосных станций Северо-Крымского канала

Вода из Днепра добралась до первой насосной станции Северо-Крымского канала. Об этом сообщил премьер-министр РК Юрий Гоцанюк.

Как уже сообщал «Новый День», дамбу, перекрывавшую канал, российские войска взорвали еще в первый день спецоперации, и днепровская вода самотеком пошла в Крым. На сегодняшний день она добралась до села Дорожное недалеко от Джанкоя. Дальше вода сама уже не пойдет – из-за перепада высот.

«Поступающая из Каховки днепровская вода находится в Джанкое – на первой насосной станции. Сейчас вода будет подаваться в различные сети на территории Крыма, – рассказал Гоцанюк на заседании совета Общественной палаты РК. – Восемь лет без воды находились, но это не значит, что мы не содержали, не ухаживали за сетью. Мы весь этот период насосные станции прогоняли, вели работы профилактические. Мы же понимали, что мы эту воду в любом случае получим».

Включать оборудование в полную силу пока не собираются: во-первых, еще не известно, пригодна ли пришедшая вода для питья; во-вторых, канал требует реконструкции на территории Херсонской области.

Симферополь, Олег Яковенко

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