В Крыму в дефиците лекарств обвинили жителей полуострова

В аптеках Крыма возник дефицит лекарств – это признал исполняющий обязанности министра здравоохранения РК Константин Скорупский. И обвинил в создании ситуации крымчан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос был поднят сегодня на заседании Общественной палаты РК.

«Люди массово приобретают импортные препараты в больших количествах, что создаёт искусственный дефицит на фармацевтическом рынке», – заявил министр. Но допустил, что ажиотаж искусственно создают сами аптеки, придерживая медикаменты, чтобы потом продать их по более высокой цене.

При этом Скорупский признал, что у поставщики не могут обеспечить полный ассортимент лекарств крупных европейских производителей.

Так что понять крымчан можно: многие препараты необходимо принимать ежегодными курсами, длительное время или пожизненно, а российские аналоги, зачастую, не так эффективны и имеют больше побочных эффектов.

Симферополь, Олег Яковенко

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