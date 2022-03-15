Патрушев: Украина готовила вторжение в Крым и ЛДНР

Россия получила документальные подтверждения того, Украина собиралась напасть на Крым, ДНР и ЛНР, вторжение было намечено на март 2022 года. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал, что Киев собирался 8 марта нанести удары с моря и суши по полуострову и независимым республикам Донбасса – материалы, свидетельствующие о планах Киева, были обнаружены в селе Бердянское.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»