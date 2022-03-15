В Крыму намерены экспроприировать украинские торговые сети

Крымское имущество украинских бизнесменов может перейти в собственность России. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первую очередь, речь идет о сфере торговли.

«Есть ряд украинских деятелей, которые на сегодняшний день состоят в партиях войны, выступают за нагнетание обстановки, за дестабилизацию – по ним ведется работа с правоохранительными структурами, – сообщил Аксенов. – В том числе, могу сказать, что ряд крупных торговых объектов будет рассмотрен как потенциальные объекты для наложения ареста и изъятия в пользу российского государства».

Глава Крыма подчеркнул: тот, кто финансирует украинскую армию, не может зарабатывать в российском Крыму.

Напомним, с украинских времен на полуострове работает несколько украинских торговых сетей: в 2014 – 2015 годах они перерегистрировались в российском правовом поле, но сохранили прежних хозяев.

Симферополь, Олег Яковенко

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