Сахар – 80, молоко – 75: в Крыму озвучило рекомендуемые цены на основные продукты питания

Министерство промышленной политики Крыма озвучило рекомендуемые цены на основные продукты питания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сахар предлагается продавать по цене не выше 80 рублей за килограмм, муку – 40 рублей, гречку – 120 рублей, рис – 69 рублей, манку – 40 рублей, перловку – 30 рублей.

Рекомендуемая цена на десяток куриных яиц категории С1 составляет 80 рублей, подсолнечное масло – 130 рублей за литр, молоко (2,5% жирности) – 75 рублей, тушку куриную охлажденную – 160 рублей за килограмм, свинину бескостную – 444 рубля, говядину бескостную – 480 рублей.

Морковь и свеклу рекомендуют продавать пол 45 рублей за кг, капусту белокочанную – 70 рублей за кг, картофель – 50 рублей за кг.

При этом в ведомстве отмечают, что более 80% торговых точек (из проверенных за неделю 3 тысяч 111) завышают цены. Особенно много претензий к магазинам в Феодосии, Керчи и Красноперекопске. Так, в Феодосии один из частных предпринимателей завысил цену на картофель на 33%, на творог – на 47%, на свеклу – на 75%.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»