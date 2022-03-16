Израиль запретил въезд в страну украинским беженцам и туристам

Израиль ужесточил правила въезда для граждан Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», МВД Израиля установило квоту на прием граждан Украины – не более 5 тысяч человек, и тем попасть в страну можно будет только по специальному разрешению. Чтобы получить этот документ, нужно заполнить электронную заявку на сайте министерства иностранных дел Израиля.

Приоритет отдается супругам и детям граждан Израиля, в том числе и постоянно проживающим на территории Украины; тем, кто ранее подал прошение на воссоединение семьи с гражданами Израиля; членам семей израильтян первой линии родства; новые репатрианты и те, у кого есть еврейские корни.

При этом если гражданин Украины собирается приехать в Израиль по приглашению гражданина Израиля, последний обязан подписать особую декларацию.

На въезд в страну не могут рассчитывать беженцы, туристы и те, кто хотел бы приехать к друзьям и родственникам, не являющимся гражданами Израиля, пишет посольство Украины в Тель-Авиве.

Правительство Украины расценило новый порядок въезда в Израиль как недружественный шаг.

Тель-Авив, Игорь Юров

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