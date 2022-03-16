Крым снова заметет снегом

К Крыму приближается очередной циклон, который принесет похолодание и сильные осадки.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», мощный высотный циклон, в тыл которого перемещается арктический воздух, будет определять погоду на полуострове до конца недели. Температура воздуха ночью будет опускать до -10, днем не будет превышать 0. На полуострове будет идти снег, в южных, восточных и горных районах – сильный. Возможны метели. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

Небольшое потепление ожидается только на следующей неделе.

Симферополь, Лиана Макоба

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