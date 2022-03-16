«Сверху согнали жителей»: Защитники Донбасса узнали месторасположение военного штаба нацистов в Мариуполе

Перебежчик запрещённого в РФ нацистского полка «Азов» рассказал бойцам ДНР, где находится штаб украинских боевиков в Мариуполе. Неонцисты согнали на верхний этаж толпу гражданских.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом стало известно донецким телеграм-каналам от своих источников среди штурмующих город бойцов.

«Срочная информация!

Только что, сбежал от своих и перешёл на нашу сторону боевик нацистского полка «Азов». Он попросил об анонимности, и мы ему это гарантировали, так как его семья находится на подконтрольной Украине территории и он боится, что за его поступок их порежут на куски другие украинские нацисты.

Он рассказал нам много интересной информации, которая имеет оперативное значение и о зверствах, которые совершают украинские нацисты в Мариуполе. Но самое важно то, что штаб украинских боевиков находится в Мариупольском Драматическом театре в подвале, а холл театра полностью забит мирными людьми, которых стерегут 12 боевиков полка «Азов», что бы те не убежали», – сообщают военные ДНР в соцсетях.

Симферополь, Валентин Карамазов

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