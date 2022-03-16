Донбасс ввёл уголовную ответственность за дискредитацию участников спецоперации

Дискредитация военнослужащих РФ, ДНР и ЛНР повлечёт для инициаторов крупный штраф или возбуждение уголовного дела.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое решение принял Народный Совет ДНР.

«За фейки и дискредитацию Вооруженных сил РФ, ДНР и ЛНР, а также за призывы к воспрепятствованию их использования теперь грозит штраф или уголовный срок», – говорится в сообщении.

Текст закона будет опубликован и вступит в силу немедленно после подписания главой ДНР Денисом Пушилиным.

Симферополь, Валентин Карамазов

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