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Среда, 16 марта 2022, 16:56 мск

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Донбасс ввёл уголовную ответственность за дискредитацию участников спецоперации

Дискредитация военнослужащих РФ, ДНР и ЛНР повлечёт для инициаторов крупный штраф или возбуждение уголовного дела.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое решение принял Народный Совет ДНР.

«За фейки и дискредитацию Вооруженных сил РФ, ДНР и ЛНР, а также за призывы к воспрепятствованию их использования теперь грозит штраф или уголовный срок», – говорится в сообщении.

Текст закона будет опубликован и вступит в силу немедленно после подписания главой ДНР Денисом Пушилиным.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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