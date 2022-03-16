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Среда, 16 марта 2022, 21:04 мск

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Глава Крыма пообещал 10 млн рублей за журналиста, призвавшего убивать детей

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил награду за украинского журналиста, призывавшего убивать детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о Фахрудине Шарафмале, который в украинском эфире процитировал слова немецкого оберштурмбаннфюрера СС Адольфа Эйхмана (на чьей совести смерть около 6 млн евреев), призвал к геноциду детей и пообещал сам убивать русских.

«Награду в размере 10 миллионов рублей получат военнослужащие российской армии, Росгвардии и жители Украины, которые задержат или возьмут в плен и передадут в руки наших военных того ублюдка, который призывал и клялся убивать русских детей. Специальный фонд сформирован, выплату вознаграждения гарантирую», – заявил Аксенов.

Напомним, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям Шарафмала.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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