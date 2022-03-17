Семьям раненных военнослужащих пообещали бесплатный отдых в Крыму

Семьи военнослужащих, получивших ранения во время спецоперации на Украине, смогут бесплатно отдохнуть летом в Крыму. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в республике прошли классификацию и действуют легально около 1 тысячи отелей. 25 из них вызвались за свой счет разместить летом раненных военнослужащих и их близких. Всего на такой отдых могут рассчитывать до 1 тысячи человек или около 300 семей.

Одновременно Аксенов предсказал Крыму на курортный сезон рекордный бум и попросил отельеров не завышать цены.

Симферополь, Лиана Макоба

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