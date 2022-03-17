В Крыму под угрозой уничтожения оказались краснокнижные животные

В Крыму под угрозой уничтожения оказались несколько видов краснокнижных животных. Об этом сообщил профессор кафедры экологии и зоологии Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета Сергей Иванов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из 33 млекопитающих, внесенных в Красную книгу Крыма, к группе «вероятно исчезнувших или находящихся под угрозой исчезновения» относятся 6: три вида летучих мышей, тушканчик или земляная белка, степной хорь и тюлень-монах.

«Все эти виды – исключительно редкие. К примеру, тюлень-монах не отмечался у берегов Крыма с 20-х годов прошлого века. Скорее всего, этого вида сейчас уже нет на всём побережье Чёрного моря», – цитирует Сергея Иванова пресс-служба КФУ.

Восстановить данные виды непросто. Например, летучие мыши жили многотысячной колонией в одном из глубоких гротов на Карадаге, еще одна колония обитала в пещере Кизил-Коба, но вид был истреблен в 50-е годы прошлого века. Место его обитания сейчас является природным заповедником, однако даже в благоприятных условиях восстановления вида не наблюдается. Вместе с тем, ученый уверен, что именно заповедники – это территории, на которых можно ожидать восстановления исчезающих видов. Так, безлюдные пляжи и пещеры в береговых скалах Опукского заповедника создали все условия для реакклиматизации тюленя-монаха, который предположительно был замечен там в 2011 году, однако у специалистов нет подтверждения, что это был именно краснокнижный тюлень.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»