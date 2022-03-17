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Четверг, 17 марта 2022, 15:07 мск

Новости Крым

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Число умерших от ковида в Крыму превысило 5 тысяч

В Крыму за сутки зарегистрировано 452 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 8 человек.

В Севастополе после резкого снижения выявляемости (69 новых случаев 15 марта) вновь зафиксирован скачок – 195. Скончались 4 человека

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано более 173 тысяч зараженных, в Севастополе – более 80 тысяч. Жертвами ковида стали 5 тысяч 6 крымчан и 2 тысячи 213 севастопольцев.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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