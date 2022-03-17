Конец недели в Крыму будет снежным

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем 18 марта, в течение суток 19 и 20 марта в Крыму ожидается мокрый снег (в пятницу и субботу – местами очень сильные осадки), метель, гололедица. До 20 марта в Крымских горах сохраняется угроза схода снежных лавин.

Симферополь, Лиана Макоба

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