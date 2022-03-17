ФЦП развития Крыма и Севастополя продлят до 2030 года

Федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя будет продлена до 2027 и в перспективе – до 2030 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном социально-экономическому развитию полуострова.

«Нам еще много предстоит сделать и в решении транспортной, энергетической, другой инфраструктуры. В связи с этим предлагаю продлить действие государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. Увеличить срок ее реализации до 2027 года, – сказал глава государства. – У нас планка была – 2025 год, но нужно сейчас сделать до 2027, с перспективой до 2030 года. Разумеется, предусмотрев из федерального бюджета необходимые объемы софинансирования».

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, на сегодняшний день программа оценивается в 700 млрд рублей, из 631 запланированного мероприятия выполнено более половины.

Президент поручил ускорить работу по всем инфраструктурным объектам.

Симферополь, Олег Яковенко

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