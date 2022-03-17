Запад отменил блокаду Крыма крупными российскими банками и бизнесом

Крупный российский бизнес и банки могут больше не бояться заходить в Крым после введения Западом тотальных санкций против самой РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент России Владимир Путин на рабочем совещании, посвящённом годовщине воссоединения Крыма с исторической родиной.

«На развитии полуострова сказываются западные санкции, которые распространяются и на банковский сектор, и на поставки товаров. Но после начала спецоперации на Украине – последовал новый пакет санкций. Введенные против России ограничения создают немало проблем, но они открывают и новые возможности. В том числе сейчас есть все возможности, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые раньше опасались санкционных мер, теперь им нечего бояться. Теперь они, включая и банки, могут спокойно приходить на полуостров и активно работать в регионе, разворачивать там свою деятельность, осваивая новые ниши рынка», – отметил глава государства.

Симферополь, Иван Капустин

© 2022, РИА «Новый День»