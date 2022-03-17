Крымским отельерам обещают налоговые каникулы

Крымским отельерам, согласившимся выйти из «сумрака», обещают налоговые каникулы. Об этом сегодня на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя при президенте РФ сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний прошли классификацию и работают в легальном поле 1 тысяча 220 мест размещения. Еще около 9 тысяч, по словам Аксенова, остаются в «серой зоне». Для их легализации правительство Крыма инициировало законопроект о 3-летних налоговых каникулах для тех, кто добровольно зарегистрируется свои объекты. Кроме того, на указанный период их обещают избавить от проверок и решить вопрос с потреблением ресурсов.

Глава РК добавил, что в ближайшие 3 года планируется ввести в строй еще 12 тысяч номеров.

Симферополь, Лиана Макоба

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