Вчера в конгрессе – сегодня в бундестаге: Зеленский на пике артистической славы сравнил себя с актёром Рейганом

Президент Украины Владимир Зеленский, сорвавший накануне овации в американском конгрессе, сегодня выступил перед депутатами бундестага.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», видеотранляция с обращением Зеленского опубликована на сайте немецкого парламента.

По словам украинского президента, немцы станут глобальными мировыми лидерами, если прямо сейчас помогут всем силами Украине и начнут тотальную борьбу с «российским агрессором». Он призвал Германию «действовать незамедлительно».

«Я обращаюсь к вам и напоминаю то, что нужно, то, без чего Европа не выживет, не сохранит свои ценности. Бывший актёр, президент США Рональд Рейган сказал один раз в Берлине – разрушьте эту стену!..

Дайте Германии лидерство, которое вы заслуживаете и которым ваши потомки будут только гордиться. Поддержите нас, поддержите мир, поддержите каждого украинца. Остановите войну, помогите нам её остановить. Слава Украине!», – патетически завершил свою речь Зеленский и повторил знаменитую фразу Рейгана «разрушьте эту стену!».

Отметим, что киевский режим не позволяет заблокированным в крупных городах сотням тысяч украинцев свободно эвакуироваться в сторону России.

Симферополь, Валентин Карамазов

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