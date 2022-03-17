Данные о смертности ковида у главы Крыма и республиканского минздрава разошлись на треть

Данные о крымчанах, умерших от ковида, озвучиваемые главой Крыма и республиканским минздравом разошлись почти на треть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минздрав РК ежедневно публикует суточную статистику по основным показателям эпидемии коронавируса. Согласно сегодняшней информации, жертвами инфекции стали 5 тысяч 6 человек.

Однако глава РК Сергей Аксенов, докладывая ситуацию на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя при президенте РФ, озвучил другое число – 6 тысяч 599.

Можно было бы решить, что Аксенов оговорился, однако президент попросил уточнить цифры. И глава РК уверенно повторил: «6 тысяч 599 умерли именно от ковида». Это на 32% больше, чем по данным крымского минздрава.

Чем вызваны подобные расхождения, пока не уточняется.

Симферополь, Лиана Макоба

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