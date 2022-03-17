Администрация Зеленского призывает к терактам в Белоруссии

«Сознательные граждане Белоруссии» должны начать «рельсовую войну» против «белорусского режима», поддержавшего «российских оккупантов».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Братья-белорусы, сделайте то, что у вас всегда получалось лучше всего, партизанскую рельсовую войну по всей Белоруссии. Тотальная рельсовая война, любым способом ломаем железные дороги на путях переброски войск», – обратился Арестович к белорусской оппозиции.
Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что Киеву не удастся втянуть Белоруссию в конфликт на Украине.
Симферополь, Валентин Карамазов
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