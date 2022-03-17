Украинские власти приготовили Запорожье к фактическому уничтожению

В город Запорожье стянуты боевики террористических организаций из Ближнего Востока, а все объекты гражданской и промышленной инфраструктуры заминированы, в том числе Днепровская ГЭС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал представитель временной военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В город стягиваются не просто идейные бойцы националистических батальонов, но иностранные наёмники. Более того, известно, что в Запорожье переброшено несколько сот «бармалеев» из Ближнего Востока, которые были перевезены изначально из Стамбула в Одессу», – отметил он.

Особую опасность представляет заминированный ДнепроГЭС.

«Сотни миллионов кубометров воды могут хлынуть в случае подрыва дамбы и затопить огромную часть территорий, где проживают люди», – заявил Рогов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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