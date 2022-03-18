Недвижимость в Крыму подорожала в 1,5 раза

Новостройки в Крыму подорожали более чем в 1,5 раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аналитики портала «Мир квартир» сравнили показатели 2021 и 2022 годов и пришли к выводу, что за год цены на новое жилье выросли на 61% и достигли среднего показателя в 170 тысяч 300 рублей за квадратный метр.

Наибольший рост отмечен в Евпатории – плюс 85%. В Судаке и Феодосии новостройки подорожали на 75% и 73% соответственно.

А вот в Ялте цены вросли всего на 25%, но это связано с тем, что стоимость недвижимости на самом популярном курорте Крыма и ранее была слишком высока, поэтому многие начали покупать квартиры в других приморских городах.

Отметим, что на вторичном рынке крымская недвижимость подорожала на 15,5% – до 123 тысяч 600 рублей за квадратный метр. Однако, учитывая состояние большей части «вторички», – это тоже весьма высокая цена.

Симферополь, Лиана Макоба

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