«Ждём приказа» – украинские неонацисты отказались прорываться в Мариуполь выручать «братьев»

Все украинские националистические батальоны готовы идти на прорыв фронта, чтобы спасти окружённых в Мариуполе «побратимов» (принятое у неонацистов обращение друг к другу – прим. «НД»). Однако им нужен приказ главнокомандующего.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём видеообращении из овощного ангара под Киевом заявил основатель запрещённого в РФ нацистского полка «Азов» Андрей Билецкий.

Напомним, основанный им полк сейчас активно уничтожается в Мариуполе бойцами армий РФ и ДНР.

«Необходимо спасти украинских героев, нужно спасти украинский город, надо деблокировать Мариуполь. Каждый день ко мне обращаются сотни и сотни друзей из абсолютно разных боевых подразделений. Все говорят одно и то же, и я передаю это своим братьям-азовцам, каждому защитнику Мариуполя. Каждый день, выходя на работу, мы думаем о вас, мы равняемся на вас, мы работаем по врагу ради вас. Вся армия готова идти на деблокаду, ждём приказ. Слава Украине!» – приводит слова Билецкого «ПолитНавигатор».

Отметим, украинские нацбаты известны тем, что как правило игнорируют приказы военного командования, когда речь идёт о проведении карательных операций против мирных граждан или о несогласованных со штабами обстрелах жилых кварталов.

Между тем, украинские эксперты сомневаются, что нацбаты решаться на прорыв, так как российская авиация только и ждёт, чтобы уничтожить их на подходах к линии фронта.

Симферополь, Валентин Карамазов

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