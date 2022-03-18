Статистика «с потолка»: крымский чиновник выдал трехлетние планы за свершившийся факт

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов живет уже в 2025 году – такой вывод можно сделать из его заявления «Известиям».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рассуждая о туристической сфере РК, чиновник сообщил: ««Мы и в прошлом году пережили большой рост турпотока из регионов России. Он превысил 10,5 миллиона человек».

Напомним, что достичь уровня в 10 млн человек власти Крыма собираются к 2025 году, а в минувшем году, исходя из официальных данных, турпоток составил 9,5 млн человек. Правда, эту цифру крымские чиновники сами не озвучивали – они лишь утверждали: число туристов по сравнению с 2019 годом число туристов выросло на 26%, дальше посчитали журналисты.

Неоднократно отмечалось, что крымские чиновники завышают данные, записывая в туристы всех, кто приезжает на полуостров, в том числе и крымчан. «Размах» Мурадова только укрепил подозрения, что республиканские власти берут цифры «с потолка» – по крайней мере, в вопросах туризма.

Симферополь, Лиана Макоба

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