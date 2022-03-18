ДНР направляет следователей в освобождённый аэропорт Мариуполя

Бойцы армии РФ и ДНР освободили аэропорт Мариуполя, где находилась тайная тюрьма и пыточные подвалы СБУ и запрещённого в РФ неонацистского полка «Азов». Сейчас туда отправляются следователи и криминалисты.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила уполномоченный по правам человека Донецкой народной республики Дарья Морозова.

Печально известная тюрьма СБУ и карательных батальонов известна под называемая «Библиотека». Правоохранительные органы будут искать подтверждения многочисленным свидетельствам тех, кому чудом удалось вырваться из нацистских застенков.

Симферополь, Валентин Карамазов

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