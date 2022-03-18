Аксенов vs Развожаев: крымская политика в отражении федеральной прессы и диванных наблюдателей

В Крыму с интересом наблюдают за очередным противостоянием глав Крыма и Севастополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в открытый спор Сергей Аксенов и Михаил Развожаев не вступали, но события последних дней наталкивают наблюдателей на определенные выводы.

«Аксенов побил рекорд выступления губернаторов на совещаниях у Путина (речь о 17 марта – прим. РИА «Новый День»). Его речь длилась 50 минут. Но у Путина все равно нашлись вопросы. Глава Крыма им только обрадовался и закрепил рекорд еще пятью минутами монолога», – пишет RIA KREMLIN.

Губернатор Севастополя предпочел «сделать картинку» и включился в эфир со стройки завершающего этапа трассы «Таврида». Идея была неудачной: «Развожаев сказал, что он не слышит президента. Его выступление под ветер и стройку машин слушать было невозможно. Сам факт такой подачи звука и картинки – это символ неуважения Владимира Владимировича и всех участников совещания. Да и слушателей. До сих пор лёгкое потрескивание в голове после его речи», – комментирует telegram-канал «Крымская V».

«Выступающего из полей на совещании президента главу Севастополя Михаила Развожаева не слышно из-за ветра. Сильный провал внутренней политики и сопровождения губернатора. Это ужасно», – вторит Андрей Гусий.

«Гуляет мнение: Развожаев не просто так вышел на мороз и к строящейся дороге под онлайн-совещание с Путиным. Мол, очень старается выделиться и хочет прямо по «Тавриде» переехать из Севастополя в Москву, – добавляет «Крымский Алогоритм». – Только этот порыв в адрес ВВП плохо был слышен из-за постоянных порывов ветра. В целом, Развожаев традиционно выглядел старательным, пусть и невнятным пресс-секретарем Минобороны, Ротенберга, Хуснуллина – то есть их строек. Ну, и зацикленный в губернаторской видеопрезентации бесконечно долгий пролет и облет Памятника затопленным кораблям как будто должен был навести сановных зрителей на мысль, что хотя бы это точно имеет отношение к его работе».

Сегодня ситуация усугубилась: «В прямом эфире «России 24» ограничились обращением Аксенова из Севастополя к участникам московского концерта в честь восьми лет с РФ. Выступление Развожаева не показали: вместо него включили лидера «Новых людей», хотя справедливо, он – никаким боком к Крымской весне. В отличие от Чалого – которого то ли не пригласили, то ли сам отказался», – отмечает «Крымский канал».

Севастополь, Илья Пелехов

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