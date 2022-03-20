Зафиксирована белорусская военная колонна с нанесённым на бортах особым отличительным знаком

В социальных сетях появилось видео военной колонны белорусской армии с нанесённым на бортах красным квадратом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», колонна двигалась в районе города Бреста.

Пользователи интернета пишут, что особый знак, как правило, наносится для того, чтобы исключить попадание под дружественный огонь во время боевых действий.

Напомним, ранее Александр Лукашенко потребовал от Киева прекратить провокации на границе, в том числе, попытки обстрелять территорию Белоруссии ракетами «Точка-У».

Недавно украинские пограничники бесцеремонно обыскали полномочного посла Белоруссии на Украине, что вызвало очень жёсткую реакцию Минска. Сразу после инцидента последовал отзыв из Украины всех 11 белорусских дипломатов.

Накануне генеральный штаб ВСУ сообщил о военных приготовлениях в Белоруссии.

«Зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины», – заявили в украинском генштабе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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