Зеленский грозит третьей мировой войной в случае отказа Путина встретиться лично

Остановить «войну» на Украине может только согласие российского лидера встретиться лично с украинским президентом и договориться об условиях мира.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью телеканалу CNN заявил глава украинского государства Владимир Зеленский.

Отметим, что Москва проводит военную спецоперацию на Украине для защиты Донбасса, а Киев до сих пор не объявил России войну.

По словам Зеленского, если встречи с Путиным не будет, то случится третья мировая война.

«Я готов к переговорам с ним. Я был готов в течение последних двух лет. И я думаю, что без переговоров мы не сможем положить конец этой войне...

Я думаю, что мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность переговоров, возможность поговорить с Путиным. Но если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать третью мировую войну», – пригрозил Зеленский и добавил, что ни о каком отказе Киева от Крыма и Донбасса не может быть и речи.

Симферополь, Валентин Карамазов

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