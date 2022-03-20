Российская армия завершает разгром известного националистического батальона

Подразделения ВС РФ добивают остатки запрещённого в России украинского нацбата «Донбасс», известного своей жестокостью в отношении к простым жителям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на брифинге доложил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Подразделения российских вооруженных сил завершают разгром националистического батальона «Донбасс». В течение дня продвинулись на 12 км, вышли на рубеж Никольское и во взаимодействии с подразделениями Донецкой Республики блокировали с трех сторон населенный пункт Сладкое», – отметил он.

«В настоящее время ведутся бои с остатками боевиков и подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск за овладение населенными пунктами Сладкое, Новоукраинка и Шахтерское», – сообщил Конашенков.

«Уничтожено до 60 боевиков, два танка, три БМП, шесть орудий полевой артиллерии и минометов националистов», – добавил представитель Минобороны.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»