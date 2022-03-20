Глава профсоюзов Германии раскритиковал правительство за меры «борьбы с Путиным»

Предложенные правительством ФРГ меры борьбы с Россией и Путиным не выдерживают критики.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман.

Напомним, ранее различные немецкие министры предложили гражданам ограничить скорость на дорогах для экономии бензина и «не включать сильно» отопление. Кроме того, рассматривается вопрос о наложении эмбарго на российские энергоносители.

По словам главы профсоюзов, кризис в экономике начался давно и был вызван ошибками немецкого руководства, а антироссийские санкции только усугубят положение Германии.

«Может ли Германия себе это позволить? Остановка импорта газа из России поставит нас на колени скорее, чем Путина. Этот шаг только усугубил бы проблемы. Мы попали бы в экономическую ситуацию, которая очень чувствительно может повлиять на рынок труда – с серьезными социальными последствиями.

Независимо от этой войны, мы должны диверсифицировать наше энергоснабжение и более осторожно обращаться с ограниченными ресурсами нашей планеты. Это также требует изменений в нашем потребительском поведении. Но мы не решим проблему, если сейчас скажем людям надеть еще два свитера...

Мы могли бы ввести ограничение скорости в 100 км/ч на автомагистралях и 30 км/ч в городах, чтобы снизить потребление энергии. Правильно экономить каждую каплю бензина, которую мы можем сэкономить. Но это еще не ответ на наши глубокие структурные проблемы», – сказал Хоффман.

Симферополь, Валентин Карамазов

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