Глава Минэкономразвития: Будет встряска, но запас прочности велик

Экономике России придётся испытать существенную встряску в связи с тотальными санкциями со стороны Запада. Однако в правительстве есть полное понимание, как преодолеть этот непростой период.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«Экономике придётся пройти определенный период адаптации, период перенастройки всех процессов, это достаточно существенная встряска, которую действительно нам предстоит пройти. Но при всём при этом возможности для роста и развития точно есть.

Нужно пройти процесс перенастройки организованных процессов. Много рынков останется открытыми. Более того, запас прочности российской экономики очень велик. Нет таких вопросов, которые мы не понимаем, как решить», – заключил Решетников.

Симферополь, Валентин Карамазов

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