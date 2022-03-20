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NewDayNews.ru

Понедельник, 21 марта 2022, 01:15 мск

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На Украине «пророссийский» политик взялся защищать Кривой Рог от «врага»

Вилкул. Фото: krnews.ua

Российская армия осуществила прорыв и находится на подступах к Кривому Рогу – родине президента Зеленского.

У некоторых экспертов была надежда, что возглавляющий администрацию города считавшийся до недавнего времени «пророссийским» политиком Александр Вилкул постарается поберечь Кривой Рог и не станет обрекать жителей на страдания, как в Мариуполе. Однако эти прогнозы не оправдались.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня Вилкул заявил, что город намерен обороняться, а «вражеские» российские войска якобы уже несут существенные потери.

«У нас построена глубоко эшелонированная оборона, город промышленный – много техники: карьерные экскаваторы, БелАЗы…

Они пытаются соваться колоннами по 20-30 автомобилей – но враг несет большие потери в технике и живой силе», – утверждает Вилкул.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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