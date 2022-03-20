Подлежит уничтожению: Словакия отдала свой С-300 Украине – разведка РФ открыла охоту

Словакия получила от НАТО систему ПВО Patriot. Ранее власти этой страны заявили, что передадут Украине свой единственный зенитно-ракетный комплекс С-300, только получив взамен любой аналогичный.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», ситуацию прокомментировал военкор Юрий Котёнок.

По его словам, ранее США давили на Братиславу с требованием отдать С-300 Украине, где не умеют пользоваться другими ракетными системами ПВО.

«В Словакии начинается развертывание системы ПВО Patriot. Значит, словаки поддались нажиму США и отдали свои ЗРК С-300 преступному киевскому режиму. Теперь все зависит от нашей разведки и точности «Калибров» и «Кинжалов», – сказал военкор.

Симферополь, Валентин Карамазов

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