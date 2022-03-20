«Архивы помнят всё»: Минобороны РФ публикует большой материал о преступлениях бандеровцев

Министерство обороны России запустило исторический мультимедийный проект «Архивы помнят всё…».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в нём на основе массы документальных фактов и свидетельств рассказывается о зверствах украинских националистов в годы Великой Отечественной войны.

«В годы Великой Отечественной войны руководством Советского Союза и командованием Красной Армии были инициированы расследования преступлений нацистских захватчиков на оккупированных территориях нашей страны...

Были вскрыты и подтверждены многочисленные факты геноцида советского мирного населения фашистскими оккупантами и украинскими националистами: издевательства, грабежи и массовые убийства (зачастую – с особой жестокостью) ни в чем не повинных граждан, в том числе – стариков, женщин и детей.

Фашистские коллаборанты – украинские националисты-бандеровцы оставили о себе ужасное и преступное наследие, уничтожая свой собственный народ», – говорится в аннотации к проекту.

Симферополь, Валентин Карамазов

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