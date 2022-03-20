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Понедельник, 21 марта 2022, 05:54 мск

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В порт Бердянска зашёл военный корабль с российской бронетехникой

Фото: Минобороны РФ

Большой десантный корабль «Орск» зашёл в порт Бердянска и выгрузил партию российской бронетехники.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил военкор RT Мурат Газдиев.

Основу военного груза составили бронетранспортёры и другие вооружения.

«Украинские войска, которые базировались в Бердянске – тысячи и тысячи солдат и моряков, – сдали порт без боя, оставив всю инфраструктуру порта целой», – напомнил военкор.

Симферополь, Иван Капустин

© 2022, РИА «Новый День»

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