Большой десантный корабль «Орск» зашёл в порт Бердянска и выгрузил партию российской бронетехники.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил военкор RT Мурат Газдиев.
Основу военного груза составили бронетранспортёры и другие вооружения.
«Украинские войска, которые базировались в Бердянске – тысячи и тысячи солдат и моряков, – сдали порт без боя, оставив всю инфраструктуру порта целой», – напомнил военкор.
Симферополь, Иван Капустин
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