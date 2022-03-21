В Севастополе зафиксирован минимум заболеваемости ковидом за последние 9 месяцев

В Севастополе продолжаются «ковидные качели» – после очередного резкого роста в конце минувшей недели отмечено очередное резкое падение заболеваемости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки в городе выявлено 38 новых случаев коронавируса – таких показателей не было с середины июня 2021 года. От инфекции скончались 3 человека. Накануне сообщалось о 175 заболевших и 5 умерших.

Всего с начала эпидемии в городе зафиксировано 80 тысяч 782 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 231 севастополец.

Севастополь, Лиана Макоба

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