В Севастополе появится беспилотный катер

Из Петербурга в Севастополь доставят уникальное беспилотное исследовательское судно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», , завершен конкурс на

транспортировку (буксировку) прототипа маломерного научно-исследовательского судна для комплексных исследований морской прибрежной акватории «Пионер-М».

Его доставят от причала АО «Средне-Невский судостроительный завод» (СНСЗ) до причала Севморзавода в Севастополе.

За 17 млн 660 тыс руб эту услугу окажет ПАО Арзамасское научно-производственное предприятие «Темп-авиа». Текст договора на сайте госзакупок, судя по всему, опубликован не будет. Об исполнителе известно немного, хотя предприятие регулярно получает госзаказы. Возможно, потому, что по данным СМИ, около 90% долей ПАО принадлежат АО «Корпорация тактическое ракетное вооружение».

СНТЗ входит в состав Объединенной судостроительной корпорации. В проектировании и строительстве беспилотного катамарана принимали участие студенты семи российских вузов.

«Пионер-М» строился для Севастопольского государственного университета и представляет собой маломерное научно-исследовательское судно катамаранного типа с корпусом из композитных материалов. Оно предназначено для широкого спектра комплексных научно-исследовательских работ в прибрежных районах Черного моря, в том числе океанографических, гидробиологических, гидрохимических, геоморфологических, гидроакустических и водолазных.

Длина «Пионера-М» составляет 26 метров, ширина – 9 метров, максимальная скорость – 10 узлов. Он может работать автономно в течение пяти суток, дальность плавания составляет 500 миль, водоизмещение – 114 тонн. Планируется круглогодичная эксплуатация судна в акваториях Черного и Азовского морей.

Предполагается, что судно будет доставлено в Севастополь в мае – июне 2022 года.

Симферополь, Ольга Картошина

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