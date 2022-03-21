Крымчанин отправится в колонию строго режима за обман дольщиков

В Евпатории вынесли приговор в отношении директора одного из предприятий, обманувшего покупателей недвижимости.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, с 2015 по 2016 год он продавал квартиры в еще не построенном доме по предварительным договорам. При этом разрешения на строительство здания у него не было. В итоге, дом так и не достроили, а 22 участника долевого строительства остались и без квартир, и без денег. Общий ущерб оценен в 26 млн рублей.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Евпатория, Олег Яковенко

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