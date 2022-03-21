За 2 года пандемии «короной» переболел каждый десятый крымчанин

В Крыму за сутки зарегистрировано 329 новых случаев коронавирусной инфекции и 6 летальных исходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый случай ковида в республике был зафиксирован 20 марта 2020 года в Евпатории. За 2 года пандемии этот диагноз официально поставлен 174 тысяча 576 крымчанам, что превышает 9% от постоянной численности населения РК.

От инфекции скончались 5 тысяч 32 человека. Смертность на сегодняшний день составляет около 3%

Симферополь, Лиана Макоба

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