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Понедельник, 21 марта 2022, 12:24 мск

Новости Крым

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За 2 года пандемии «короной» переболел каждый десятый крымчанин

В Крыму за сутки зарегистрировано 329 новых случаев коронавирусной инфекции и 6 летальных исходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый случай ковида в республике был зафиксирован 20 марта 2020 года в Евпатории. За 2 года пандемии этот диагноз официально поставлен 174 тысяча 576 крымчанам, что превышает 9% от постоянной численности населения РК.

От инфекции скончались 5 тысяч 32 человека. Смертность на сегодняшний день составляет около 3%

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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