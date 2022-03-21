В Крыму выпустили вино, посвященное возвращению полуострова в состав России

В восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России на полуострове выпустили лимитированную партию вина под торговой маркой «Крымская весна».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в линейке представлены вина из двух сортов винограда – шираз и рислинг, выращенного под Судаком. Виноград в этих местах выращивали с глубокой древности, но виноделие начало активно развиваться в XVIII веке при князе Потемкине. Во второй половине XIX века судакские вина активно экспортировали за границу, откуда они нередко возвращались с французскими этикетками и по очень высокой цене.

Сейчас виноградарство в Крыму активно возрождается, под Судаком появляются новые плантации винограда и винодельни.

Судак, Лиана Макоба

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