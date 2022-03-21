В Крыму сделали томографию знаменитому ореху Никулина

В Крыму обследовали один из старейших в России грецких орехов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дереву, растущему в начале популярного маршрута в Долину Привидений и на вершину горы Южная Демерджи, более 400 лет. Оно является памятником природы регионального значения.

После выхода на экран фильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница» у дерева появилось имя – «Орех Никулина»: именно на нем сидел в засаде Балбес.

Дендрологи установили на ствол дерева 14 сенсоров и использовали для анализа деструктивных изменений тканей древесины метод пространственной импульсной томографии. На основе полученных данных будет оценено состояние ореха и выработаны рекомендации по его сохранению.

Алушта, Лиана Макоба

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