Власти Болгарии поспешили отречься от военной помощи Украине

Болгарское общество в целом недовольно антиросийскими санкциями и угрозами блока НАТО в адрес РФ. В Софии проходят антинатовские митинги.

На этом фоне власти Болгарии заверяют граждан, что никакой военной помощи Украине оказано не будет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что София не участвует в поставках оружия киевскому режиму, объявил представителям СМИ премьер-министр Болгарии Кирилл Петков по итогам встречи с министром обороны США Ллойдом Остином.

«Теперь болгарской аудитории я хотел бы сказать… и СМИ я хотел бы сказать очень ясно, что мы не обсуждали никакой военной помощи Украине. Мы вообще не обсуждали это, и все фальшивые новости, которые мы видели, мы слышали в обществе до сих пор, – я могу просто опровергнуть это.

Мы работаем вместе, чтобы укрепить восточный фланг НАТО, но больше ничего не обсуждалось. Так что спасибо вам, и я хотел бы еще раз поблагодарить министра обороны за его визит, и я хотел бы… даю вам слово, что мы будем работать вместе на каждом шагу», – приводит слова Петкова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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