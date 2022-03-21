Все побережье Ялты решили превратить в пляж

В Ялте решили значительно расширить карту пляжей – под зоны отдыха отдадут все, что возможно. Об этом сообщила глава города Янина Павленко.

«В приоритете максимальное использование любых возможных территорий для пляжей общего пользования, – заявила градоначальнца. – Плюс – наведение порядка, в том числе и с хаотично расставленными нестационарными торговыми объектами (НТО). В связи с этим принят ряд решений по расторжению договоров обслуживания пляжей и о привлечении новых добросовестных арендаторов. Важно и качественно обслуживать пляжи (для комфорта местных жителей и гостей города), и увеличить платежи в бюджет».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2021 году, согласно официальным данным, бюджет Ялты получил от аренды пляжей около 46 млн рублей. В наступающем сезоне ставится задача увеличить сумму в несколько раз.

Ялта, Лиана Макоба

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