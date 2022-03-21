«Это неприемлемо!» – Латвия закрывает порты для российских судов и критикует ЕС

Некоторые страны ЕС «ведут себя безответственно», категорически отказываясь закрывать свои порты для захода судов под российским флагом. Латвия введёт такой запрет на своём региональном уровне.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс.

«Суда под российским флагом продолжают заходить в латвийские порты, что, на мой взгляд, неприемлемо! Поэтому мы готовим соответствующие решения в правительстве. Мы надеялись, что будет совместное решение Европейского союза. Но мы видим, что есть страны, которые решительно выступают против этого, поэтому очевидно, что решение будет региональным», – заявил Линкайтс.

Симферополь, Валентин Карамазов

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