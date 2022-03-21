Песков посоветовал НАТО переслушать речь Путина о последствиях вмешательства альянса в спецоперацию РФ

Странам НАТО следует ещё раз внимательно изучить речь президента РФ об объявлении военной спецоперации на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмирий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к разговорам США и Польши о возможности введения «миротворческих сил» альянса на Западную Украину.

«Негативно. Об этом сказал в своем ночном обращении к гражданам России и ко всему миру президент Путин. Достаточно еще раз его перечитать, особенно тот момент, где он говорил о гипотетической возможности того, что кто-то решит извне вмешаться в ход специальной военной операции. У президента все доступно и понятно сказано», – отметил Песков.

Напомним, 24 февраля президент РФ пообещал западным странам последствия, с которыми они никогда не сталкивались, в случае вмешательства в конфликт.

«Несколько очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, должны знать, что ответ России будет незамедлителен. И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались», – предупредил Путин.

Симферополь, Валентин Карамазов

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