Пушилин поручил заново отстроить Волноваху

Фактически разрушенный в результате ожесточённых боёв защитников ДНР с нацистами город Волноваха будет отстроен заново.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое поручение дал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Строительством займётся администрация города Докучаевска.

Сообщается,что восстановлению не подлежат 85% домов.

«Я думаю, что необходимо отстраивать новые микрорайоны, переселять туда людей. Центр города строить новый, красивый и современный, поменять все коммуникации», – заявил мэр Докучаевска Александр Качанов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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