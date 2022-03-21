FIDE дисквалифицировала Карякина и оправдала Шипова

Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) на полгода отстранила от соревнований россиянина Сергея Карякина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Карякин родился и вырос в Крыму, в 2009 году получил российское гражданство. Поддержал спецоперацию на Украине, о чем сообщил в соцсетях.

«Сергей Карякин признан виновным в нарушении статьи 2.2.10 Кодекса этики FIDE и подлежит отстранению от соревнований на шесть месяцев, – говорится в официальном заявлении FIDE. – Ему запрещено участвовать в качестве игрока в любых рейтинговых шахматных соревнованиях под эгидой организации, решение вступает в силу с даты оглашения – 21 марта 2022 года».

Кроме того, комиссия рассмотрела дисциплинарное дело в отношении российского гроссмейстера Сергея Шипова, раскритиковавшего FIDE за политизированность и перенос Всемирной шахматной олимпиада 2022 года из России. К Шипову решили санкций не применять.

Напомним, совет FIDE отстранил сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой до дальнейшего уведомления. В индивидуальных турнирах цикла чемпионата мира организация российским и белорусским шахматистам выступать разрешили, но исключительно под флагом FIDE.

Москва, Игорь Юров

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