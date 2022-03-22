Алчность или предчувствие дефицита: в Крыму резко подорожали соки местного производства

В Крыму резко подорожали соки местного производства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», со вчерашнего дня крымские соки в тетрапаках подорожали ровно на 40%.

Возможно, такую наценку установила региональная торговая сеть «ПУД». Ее бенефициар – кубанский земельный магнат, экс-министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

Возможно, свои отпускные цены поднял и производитель – ООО «Нижнегорский консервный завод». Его владельцы – Татьяна Тибекина и Игорь Булатов – они совместно владеют и другими крымскими компаниями.

Следует уточнить: подорожавшие соки разлиты в январе 2022. То есть, ссылаться на подорожавшее в новом сезоне сырье нельзя – зимой просто разбавили водой уваренное осенью фруктовое и томатное пюре. Нельзя списать подорожание ни на санкции, введенные в последние недели, ни на подорожавшую воду. В Нижнегорском районе используют воду из скважин, восстановление Северо-Крымского канала на себестоимость соков не ложится.

То есть резкое подорожание – исключительно инициатива производителя и продавца.

Однако есть одно смягчающее обстоятельство. Дело еще и в том, что в стране возник дефицит тетрапаков – незатейливой, казалось бы, тары. Эта упаковка состоит из нескольких слоев картона, полиэтилена и фольги. И она закончилась.

Отечественные производителя продуктов питания и ритейлеры предупреждают: поставки соков и молока в магазины по всей стране начали срываться из-за нехватки тары для хранения такой продукции.

Специалисты опасаются, что не получится дружно перейти и на «молочку», расфасованную в гибкую пленку – здесь тоже могут возникнуть сложности из-за нехватки сырья для ее изготовления.

Крупные компании-производители рассматривает альтернативные варианты тары для молока и соков – вплоть до бидонов. Проблемой уже озаботились в Госдуме. Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина, видимо, вспомнила свое детство (даме за 50), когда молочные продукты продавали в стеклянных бутылках и баночках. Они накрывались крышечками из фольги: кефир зеленой, ряженка – лиловой. Детям поручали сдавать стеклотару обратно в магазин, так они получали карманные деньги. Громадные площади в просторных пустых гастрономах в то время занимали штабеля проволочных ящиков с бутылками.

Депутат Школкина заявила, что альтернативой тетрапаку могли бы стать бутылки и молокоматы

Действительно, в спальных районах многих городов в автомате можно купить 1-5 литров питьевой воды в свою тару. Но вода, в отличие от молока, имеет длительный срок хранения и не прокисает. А вот контролировать качество и свежесть разливных молочных продуктов проблематично.

Симферополь, Ольга Картошина

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